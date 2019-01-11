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Новости. Политика
10:43, 11 Января 2019

ВИДЕО: "После принятия закона о повышении пенсионного возраста в сознании людей произошел определенный слом"

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Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов в эфире телеканала ТНТ-Онего подвел главные политические итоги 2018 года.

Депутат Заксобрания Карелии, руководитель фракции КПРФ Евгений Ульянов стал гостем программы "Накипело" на телеканале ТНТ-Онего. Вместе с ведущим Денисом Базанковым они подвели политические итоги 2018 года.

По мнению Евгения Ульянова, прошедший год во многом был переломным. После принятия серии антинародных законов, в первую очередь, о повышении пенсионного возраста, люди перестали оказывать поддержку действующей власти.

"После принятия закона о повышении пенсионного возраста в сознании людей произошел определенный слом, - сказал Евгений Ульянов - Они перестали верить телевизионной пропаганде о том, что в России все замечательно, что не сегодня-завтра мы выйдем на лидирующие позиции и т.д.  Люди перестали доверять действующей власти, "Единой России", и в 2018 году мы увидели выход всего это негатива – по отношению к пенсионной реформе, другим антинародным законам, которые успели принять. Об этом стараются не говорить, но на выборах глав регионов, законодательных органов граждане пришли и проголосовали против этой власти. Даже поддержка президента Путина не помогла его ставленникам выиграть выборы в некоторых регионах.

Фактически эта власть у нас уже 18 лет. За эти годы мы не видим никаких ощутимых прорывов в социально-экономическом положении. Несмотря на массированную телепропаганду, люди это осознали. В прошлом году по всей стране проходили массовые митинги. Даже в нашей довольно аполитичной Карелии в сознании людей произошел этот слом, и мы видели, сколько жителей участвовали в митингах против пенсионной реформы. Жители резко высказывались против действующей власти, правительства, президента. И главное, о чем они говорили: на следующих выборах они не отдадут свои голоса за "Единую Россию". В Карелии региональных выборов в 2018 году не было. Но по другим регионам мы видим, что люди "Единую Россию" не поддержали. И сегодня я призываю жителей Карелии, когда придет время, также голосовать за любую другую партию".

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Комментарии

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Сергей
2019-01-11 11:08:45
Кир, Вы или проплаченный чиновник или из "бывших". Стелитесь под антинародную власть аж с каким-то визгом.
Неравнодушный
2019-01-11 11:01:12
Слом произошёл в 1917 году, когда люди перестали качественно работать и уважать друг друга, а им перестали нормально платить за сделанное.
кир
2019-01-11 10:49:26
Поставить его старшим дворником. Пусть покажет умение организовать простую работу простых людей.
Гость
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