ВИДЕО: Женщина попала под колеса гонщика в Беломорске - страшные кадры

Водитель во время обгона сбил женщину в Беломорске, сообщили в ГИБДД Карелии.

В четверг 31 января в 21.50 в Беломорске в районе дома № 21 по улице Октябрьской 22-летний водитель ВАЗ-21099 во время обгона сбил 55-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

Пешеход получила травмы и была госпитализирована.

Видео ДТП появилось в паблике "Беломорск".