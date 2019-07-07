ВИДЕО: Праздничный салют в честь Дня города в Петрозаводске сняли с квадрокоптера

В Сети появилось видео праздничного салюта, снятого с помощью беспилотника.

Салют прогремел в Петрозаводске неделю назад. Кто не смог увидеть это буйство красок в ночном небе над Петрозаводском, может это сделать сейчас. Петрозаводчанин Алексей Фрилунд выложил в Сети ролик с салютом. Он запечатлел праздник с неба с помощью квадрокоптера.