ВИДЕО: Робота научили танцевать в стиле "пьяный батя"

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Исследователи швейцарского университета ETH Zurich представили робота-танцора, который слушает музыку и умеет двигаться в такт.
Робот ANYmal оснащён датчиками и микрофонами, благодаря которым может реагировать на звук, сообщает "Лайф" со ссылкой на The Verge. Процессор устройства анализирует информацию и передаёт её на конечности, которые двигаются в такт музыке. На видео продемонстрировано, что робот различает разные музыкальные жанры, под которые у него заготовлены определённые движения.
"Вы можете взять его на дискотеку, и робот будет понимать музыку и двигаться в такт", — рассказали инженеры. Издание отметило, что машина ещё не совершенна и не может тягаться с живым человеком, а его стиль напоминает примитивные танцы "пьяного бати".
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