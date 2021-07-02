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Залитое дождем пианино на набережной Петрозаводска вернулось к жизни (ВИДЕО)

Новости. Общество
15:28, 03 Июля 2021

Открытое пианино в Ротонде высохло и зазвучало.

Ранее сообщалось, что дождь вывел из строя музыкальный инструмент, стоящий в Ротонде на набережной: оно намокло, распухло и отказывалось издавать какие-либо звуки.

Но уже вечером 30 июня пианино вернулось к жизни, сообщается в паблике "Открытое пианино".

Музыкант и педагог консерватории имени Глазунова, мастер импровизации Ирина Смирнова порадовала музыкой, под которую хочется танцевать.

Напомним, еще в 2019 году на Онежской набережной в Петрозаводске творческие люди города установили открытое пианино, на котором может играть любой желающий.

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