Дождь залил пианино на набережной Петрозаводска

Пианино намокло, распухло и отказывается издавать какие-либо звуки.

В паблике «Открытое пианино» сообщается, что дождь вывел из строя музыкальный инструмент, стоящий в Ротонде на набережной.

«Вчера перед началом дождя я приехал и накрыл инструмент накидочкой, но, похоже, кто-то решил романтично поиграть под ливнем — и теперь пианино обиделось, распухло и отказывается издавать какие-либо звуки», — сообщается в паблике.

Также автор сообщения выразил надежду, что, может быть, солнышко и теплей ветер пригреют и вернут пианинко к жизни.

Напомним, еще в 2019 году на Онежской набережной в Петрозаводске творческие люди города установили открытое пианино, на котором может играть любой желающий.