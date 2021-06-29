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Дождь залил пианино на набережной Петрозаводска

Новости. Общество
13:02, 30 Июня 2021
фото: © паблик Вконтакте «Открытое Пианино»

Пианино намокло, распухло и отказывается издавать какие-либо звуки.

В паблике «Открытое пианино» сообщается, что дождь вывел из строя музыкальный инструмент, стоящий в Ротонде на набережной.

«Вчера перед началом дождя я приехал и накрыл инструмент накидочкой, но, похоже, кто-то решил романтично поиграть под ливнем — и теперь пианино обиделось, распухло и отказывается издавать какие-либо звуки», — сообщается в паблике.

Также автор сообщения выразил надежду, что, может быть, солнышко и теплей ветер пригреют и вернут пианинко к жизни.

Напомним, еще в 2019 году на Онежской набережной в Петрозаводске творческие люди города установили открытое пианино, на котором может играть любой желающий.

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