ВИДЕО: Рыбак поборол гигантского сома

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На Алтае рыбак с трудом вытащил на берег гигантского сома.
В Алтайском крае мужчина поймал гигантского сома. Но, чтобы достать его из воды, пришлось побороться. Рыба никак не хотела вылезать на берег: изворачивалась и била хвостом.
"Вот так разрушаются мечты. В длину он где-то 2,05 метра. Вес — даже не знаю", — сказал рыбак, передает "Лайф".
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