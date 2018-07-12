ВИДЕО: Рыбак поборол гигантского сома

На Алтае рыбак с трудом вытащил на берег гигантского сома.

В Алтайском крае мужчина поймал гигантского сома. Но, чтобы достать его из воды, пришлось побороться. Рыба никак не хотела вылезать на берег: изворачивалась и била хвостом.

"Вот так разрушаются мечты. В длину он где-то 2,05 метра. Вес — даже не знаю", — сказал рыбак, передает "Лайф".