Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
18:00, 30 Июля 2018

ВИДЕО: Серфер катается внутри огромной волны, потрясающие кадры

По теме

Лариса Голубкина рассказала, почему не развелась с Андреем Мироновым
30.07.18 19:10
В Петрозаводске участок леса превратят в благоустроенную зону отдыха
30.07.18 18:40
О выплате пенсионных накоплений жители Карелии смогут узнать по телефону
30.07.18 18:20
Все новости
Загрузка...

Серфер снял на видео, как он катается внутри огромной волны в Атлантическом океане.

23-летний серфер Коа Смит с Гавайских островов приехал в Намибию специально для того, чтобы прокатиться на больших волнах, и записал "главное видео в своей жизни", сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Парень фиксировал все свое путешествие на камеру Go Pro, а также квадрокоптер, а затем смонтировал цельное видео из самых ярких моментов.

На кадрах видно, насколько большая волна, а также заметно, что она не страшит серфера, который потом заявил, что произошедшее было одним из главных событий его жизни.

По теме

Лариса Голубкина рассказала, почему не развелась с Андреем Мироновым
30.07.18 19:10
В Петрозаводске участок леса превратят в благоустроенную зону отдыха
30.07.18 18:40
О выплате пенсионных накоплений жители Карелии смогут узнать по телефону
30.07.18 18:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.07.2018, 12:36
ВИДЕО: Убийство мужчины в Петрозаводске произошло под носом наряда ГИБДД
24.07.2018, 09:17
Тела молодых супругов подняли со дна Янисъярви
23.07.2018, 09:03
Супруги утонули на озере в Карелии
28.07.2018, 21:20
Постройневшая Ксения Собчак похвасталась фигурой в купальнике
23.07.2018, 16:50
Жителей Карелии предупредили о приближающейся аномальной жаре
24.07.2018, 09:17
В Петрозаводске опечатаны помещения роддома и гинекологии на Луначарского

Аналитика

Сегодня 12:59
Тема недели
"Путь у нас один – массовый протест" 1
В Петрозаводске прошел второй митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста.
"РКС-Петрозаводск" – это компания возможностей
26.07.2018 16:40
"Отъелись и стали красавицами"
25.07.2018 13:29
"Карельская жемчужина" может уехать в пустыню 4
23.07.2018 12:49
"Мы говорим о масштабном проекте модернизации"
23.07.2018 12:26
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:24
Без политики
"Деньги" показали на большом экране
В "Премьере" прошел показ фильма "Деньги", снятого в Петрозаводске.
Погорельцы 2
26.07.2018 12:09
Нудисты, музыка, технологии
25.07.2018 15:46
Ждите, платите и сохраняйте спокойствие – полиция вызывается незамедлительно! 1
19.07.2018 14:17
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»