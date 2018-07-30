ВИДЕО: Серфер катается внутри огромной волны, потрясающие кадры

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Серфер снял на видео, как он катается внутри огромной волны в Атлантическом океане.
23-летний серфер Коа Смит с Гавайских островов приехал в Намибию специально для того, чтобы прокатиться на больших волнах, и записал "главное видео в своей жизни", сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.
Парень фиксировал все свое путешествие на камеру Go Pro, а также квадрокоптер, а затем смонтировал цельное видео из самых ярких моментов.
На кадрах видно, насколько большая волна, а также заметно, что она не страшит серфера, который потом заявил, что произошедшее было одним из главных событий его жизни.
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