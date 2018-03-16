ВИДЕО: Шнуров заставил бывшую солистку "Ленинграда" раздеться перед толпой (18+)

Бывшая солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс заявила, что лидер коллектива Сергей Шнуров заставлял ее "исполнять унизительные стенографические постановки" на концертах.

Об этом она рассказала в интервью журналу Cosmopolitan, пишет lenta.

По словам певицы, ее самое ужасное воспоминание связано с 2014 годом, когда Шнуров якобы захотел раздеть Вокс на сцене во время выступления. "Чтобы заставить меня это сделать, была проведена тщательная психологическая работа. Сергей — опытный манипулятор. И мне, 25-летней девочке, безоговорочно доверявшей своему руководителю, ничего не оставалось, кроме как подчиниться", — поведала она.

"С тех пор моя жизнь разделилась на "до" и "после". Всю ночь после концерта я проплакала, на две недели потеряла голос на нервной почве. До сих пор мне не отмыться от этого унижения, в котором я оказалась единственной жертвой", — посетовала Вокс.

Видеозапись с одного из концертов "Ленинграда", на котором Вокс раздевается во время исполнения песни "Любит наш народ", опубликована на YouTube.