ВИДЕО: Смартфон взорвался у лица мужчины во время смены батареи

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Житель Китая пришёл в магазин электронной техники, чтобы самостоятельно заменить батарею мобильного телефона.
У продавца он попросил специальные щипцы, чтобы изъять старый аккумулятор, но при вскрытии батарея взорвалась, сообщает "Лайф". На кадрах видно, как пламя вспыхивает буквально в нескольких сантиметрах от лица мужчины, а испуганные посетители в спешке отбегают от телефона. Как сообщил продавец, во время вскрытия мужчина задел щипцами батарею, что и привело к взрыву.
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