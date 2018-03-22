ВИДЕО: Смартфон взорвался у лица мужчины во время смены батареи

Житель Китая пришёл в магазин электронной техники, чтобы самостоятельно заменить батарею мобильного телефона.

У продавца он попросил специальные щипцы, чтобы изъять старый аккумулятор, но при вскрытии батарея взорвалась, сообщает "Лайф". На кадрах видно, как пламя вспыхивает буквально в нескольких сантиметрах от лица мужчины, а испуганные посетители в спешке отбегают от телефона. Как сообщил продавец, во время вскрытия мужчина задел щипцами батарею, что и привело к взрыву.