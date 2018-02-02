12:31, 02 Февраля 2018
ВИДЕО: Собачья упряжка с гонок "По земле Сампо" выскочила на дорогу в Петрозаводске
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Внештатная ситуация с участниками гонки на собачьих упряжках "По земле Сампо" произошла в столице Карелии.
В интернете появилось видео, как одна из упряжек выскочила на оживленную городскую трассу, а спортсменка на попутной машине бросилась в погоню.
Как оказалось, на дорогу в районе Лесного проспекта выскочили собаки, которыми управляла каюр Вита Черная из деревни Кудама. Ее подобрала соседняя машина, рассказывает ГТРК "Карелия".
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