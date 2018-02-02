ВИДЕО: Собачья упряжка с гонок "По земле Сампо" выскочила на дорогу в Петрозаводске

Внештатная ситуация с участниками гонки на собачьих упряжках "По земле Сампо" произошла в столице Карелии.

В интернете появилось видео, как одна из упряжек выскочила на оживленную городскую трассу, а спортсменка на попутной машине бросилась в погоню.

Как оказалось, на дорогу в районе Лесного проспекта выскочили собаки, которыми управляла каюр Вита Черная из деревни Кудама. Ее подобрала соседняя машина, рассказывает ГТРК "Карелия".