ВИДЕО: Создатель "Долины зайцев" в Карелии нашел "берлогу" божьих коровок

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Сергей Гапанович случайно обнаружил место спячки божьих коровок и выложил видео в Соцсеть.
"Случайно вскрыли берлогу божьих коровок. Оказывается, чтобы перезимовать, коровки, словно профессиональные бодибилдеры, переходят в режим сушки и выводят из себя всю влагу", - пописал видео Сергей.
Интересно, что божьи коровки накапливают в своих тканях побольше глицерина и стараются вывести из организма воду, чтобы она при минусовой температуре не замерзла.
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