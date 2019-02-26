ВИДЕО: Создатель "Долины зайцев" в Карелии нашел "берлогу" божьих коровок

Сергей Гапанович случайно обнаружил место спячки божьих коровок и выложил видео в Соцсеть.

"Случайно вскрыли берлогу божьих коровок. Оказывается, чтобы перезимовать, коровки, словно профессиональные бодибилдеры, переходят в режим сушки и выводят из себя всю влагу", - пописал видео Сергей.

Интересно, что божьи коровки накапливают в своих тканях побольше глицерина и стараются вывести из организма воду, чтобы она при минусовой температуре не замерзла.