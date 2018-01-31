ВИДЕО: Сванидзе и Шевченко подрались в эфире из-за Сталина

Журналисты Николай Сванидзе и Максим Шевченко подрались в эфире на радио, поспорив из-за Сталина.

Давние оппоненты Сванидзе и Шевченко встретились в эфире радио "КП", который транслировался в том числе и на канале Youtube. Не сошлись в мнениях два гостя программы, когда речь зашла о роли Сталина в Великой Отечественной войне, пишет Metro.

Шевченко обвинил Сванидзе в "плевании на могилы" советских солдат. В ответ на это Сванидзе назвал своего оппонента "последним мерзавцем" и заявил, что ему нужно "дать по морде".

Сами стороны конфликта уже прокомментировали случившееся. Максим Шевченко заявил, что зачинщиком драки стал Николай Сванидзе. А Сванидзе признал, что был спровоцирован и воспринял реплику как личное оскорбление. Поэтому сдержаться не смог. Как уточняется, Сванидзе и Шевченко расстались после эфира, не держа зла друг на друга.