ВИДЕО: Священник "восстановил" во сне часовню Фаддея Петрозаводского

Отец Константин Савандер разместил в Сети видеоролик о строительстве на площади Кирова культовой постройки.

Православный священник Константин Савандер выложил на канале YouTube видеоролик "Сон отца Константина", в котором сыграл главную роль. По сюжету ролика, священник дремлет в машине, и ему снится сон о восстановлении на главной площади карельской столицы – площади Кирова – часовни Фаддея Петрозаводского.

Константин Савандер – один из инициаторов строительства этой часовни. Однако разрешения на строительство священник пока получить не смог.