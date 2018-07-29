Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
13:46, 29 Июля 2018

ВИДЕО: Телешоу "Звуки всюду" ищет героев в Карелии

По теме

Ученые назвали смертельную опасность вейпов
29.07.18 15:27
Ученые обнаружили сильнейшее природное успокоительное
29.07.18 14:30
"Можно я на все это не буду смотреть"
29.07.18 13:30
Все новости
Загрузка...

Телепрограмма "Звуки всюду" приедет 1 августа в Карелию.

"Привет, дорогие жители и патриоты великолепной Карелии! 1 августа мы начинаем съёмки телешоу "Звуки всюду" канала "Поехали!" (Первый канал. Всемирная сеть) в Петрозаводске и окрестностях. Мы ищем необычные звуки и самых креативных людей!", - написал в соцсети "ВКонтакте" ведущий, продюсер и соавтор сразу нескольких телевизионных проектов в жанре travel-show Руслан Фаршатов.

"Пожалуйста, помогите нам найти: самые необычные места в Карелии, которые звучат! Самых творческих, креативных, молодых и дерзких людей республики! Самые невероятные события и мероприятия, которые откроют Карелию совершено по-новому! Давайте сделаем лучший фильм о современной Карелии вместе! Спасибо всем заранее!" - написал он.

По теме

Ученые назвали смертельную опасность вейпов
29.07.18 15:27
Ученые обнаружили сильнейшее природное успокоительное
29.07.18 14:30
"Можно я на все это не буду смотреть"
29.07.18 13:30
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ПлачУ и ПлАчу
2018-07-29 15:19:31
утром деньги, вечером звуки
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.07.2018, 12:36
ВИДЕО: Убийство мужчины в Петрозаводске произошло под носом наряда ГИБДД
24.07.2018, 09:17
Тела молодых супругов подняли со дна Янисъярви
23.07.2018, 09:03
Супруги утонули на озере в Карелии
23.07.2018, 16:50
Жителей Карелии предупредили о приближающейся аномальной жаре
24.07.2018, 09:17
В Петрозаводске опечатаны помещения роддома и гинекологии на Луначарского
22.07.2018, 16:40
Дмитрий Медведев постит в соцсети фото из Карелии

Аналитика

26.07.2018 16:40
Обществоведение
"РКС-Петрозаводск" – это компания возможностей
Молодые сотрудники рассказали о преимуществах работы на предприятии.
"Отъелись и стали красавицами"
25.07.2018 13:29
"Карельская жемчужина" может уехать в пустыню 4
23.07.2018 12:49
"Мы говорим о масштабном проекте модернизации"
23.07.2018 12:26
Мечты Федермессера: Кондопога между прошлым и будущим 1
23.07.2018 10:20
Вся аналитика

Чтиво

26.07.2018 12:09
Частная жизнь
Погорельцы 1
Как на самом деле живут петрозаводчане, потерявшие все на пожаре.
Нудисты, музыка, технологии
25.07.2018 15:46
Ждите, платите и сохраняйте спокойствие – полиция вызывается незамедлительно! 1
19.07.2018 14:17
"Полюбил за звезданутость" 10
13.07.2018 13:29
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»