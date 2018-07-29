ВИДЕО: Телешоу "Звуки всюду" ищет героев в Карелии

Телепрограмма "Звуки всюду" приедет 1 августа в Карелию.

"Привет, дорогие жители и патриоты великолепной Карелии! 1 августа мы начинаем съёмки телешоу "Звуки всюду" канала "Поехали!" (Первый канал. Всемирная сеть) в Петрозаводске и окрестностях. Мы ищем необычные звуки и самых креативных людей!", - написал в соцсети "ВКонтакте" ведущий, продюсер и соавтор сразу нескольких телевизионных проектов в жанре travel-show Руслан Фаршатов.

"Пожалуйста, помогите нам найти: самые необычные места в Карелии, которые звучат! Самых творческих, креативных, молодых и дерзких людей республики! Самые невероятные события и мероприятия, которые откроют Карелию совершено по-новому! Давайте сделаем лучший фильм о современной Карелии вместе! Спасибо всем заранее!" - написал он.