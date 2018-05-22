ВИДЕО: Учительница запугала четвероклассников-"дебилов"

После скандального инцидента в школе Красноярска провели внутреннее расследование и уволили педагога.

В Красноярске по требованию родителей уволена учитель школы № 46, которая унижала и оскорбляла учеников четвертого класса, рассказывает "Лайф". О непрофессиональном поведении педагога стало известно после того, как один из учащихся снял происходящее на уроках на видео, сообщает телеканал ТВК.

- Вы ненормальные, что ли! Иди сюда, жвачная корова! Ты опять бегал?.. Четвертый класс! Бесстыжие, не дали путём чай попить! Ненормальные дети. Посидеть не могут, поиграть спокойно… Невоспитанные какие, вся школа знает! Класс собрался дебилов и идиотов, - кричала учительница во время урока.

Сообщается, что родители не сразу узнали о происходящем на уроках, так как дети из-за страха перед педагогом боялись рассказать об оскорблениях в их адрес.

Решение об увольнении учителя было принято после того, как видео появилось в Сети, а в школе инициировали и провели внутреннее расследование по настоянию родителей.

При этом четвероклассники, пострадавшие от нападок учителя, наблюдаются у психологов.