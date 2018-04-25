ВИДЕО: В Карелии изъяли крупную партию поддельного алкоголя

Сотрудники МВД Карелии пресекли очередной канал поставок поддельного алкоголя, которым торговали на территории Петрозаводска и Пудожского района.

Как сообщается на официальном сайте республиканского МВД, полицейскими была получена оперативная информация о незаконной деятельности группы лиц, которые занимались поставками нелегального алкоголя в Карелию. Оперативно-розыскные мероприятия проходили во взаимодействии с подразделением Росгвардии на территории Петрозаводска и Пудожского района.

В ходе осмотра складских помещений и транспорта, принадлежащих подозреваемым, было изъято около 4 000 литров фальсифицированного алкоголя: свыше 3 000 бутылок водки и более 2 000 литров спирта и спиртосодержащей продукции в канистрах. Помимо этого, полицейские обнаружили изъяли 22 000 пачки сигарет с признаками подделки и 388 граммов гашиша.

Установлено, что подозреваемые, не имея соответствующей лицензии на реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции, приобрели поддельный алкоголь в другом субъекте страны, после чего перевезли его в Карелию. Его сбыт был организован в столице республики и на территории Пудожского района.

В настоящее время Следственным управлением МВД по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 и части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ.