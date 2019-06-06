ВИДЕО: В Петрозаводске автомобили "притерлись" на повороте

ДТП произошло 6 июня на пересечении Первомайского проспекта и улицы Мелентьевой.

Автомобили не смогли поделить полосу и "притерлись" боками на пересечении Первомайского пр. и ул. Мелентьевой.

Инцидент произошел в 11.51.

Механические повреждения получили три автомобиля.