09:32, 06 Января 2019
ВИДЕО: В Петрозаводске девушка, уткнувшись в телефон, перешла дорогу на "красный"
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На Зареке девушка так увлеклась телефоном, что не заметила, как нарушила ПДД.
В камеру наружного наблюдения компании "Сампо.ру" попал момент, как 4 января на перекрестке пр.Невского-ул.Луначарского в 17.57 юная петрозаводчанка, увлеклась телефоном, и не заметила, как вышла на проезжую часть под запрещающий сигнал светофора.
Как отмечают водители в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии", девушка-пешеход не торопилась.
"Дама спокойным шагом, уткнувшись в телефон, переходила дорогу на красный, а потом водители виноваты", - написали в комментарии к видео очевидцы.
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