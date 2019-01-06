ВИДЕО: В Петрозаводске девушка, уткнувшись в телефон, перешла дорогу на "красный"

На Зареке девушка так увлеклась телефоном, что не заметила, как нарушила ПДД.

В камеру наружного наблюдения компании "Сампо.ру" попал момент, как 4 января на перекрестке пр.Невского-ул.Луначарского в 17.57 юная петрозаводчанка, увлеклась телефоном, и не заметила, как вышла на проезжую часть под запрещающий сигнал светофора.

Как отмечают водители в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии", девушка-пешеход не торопилась.

"Дама спокойным шагом, уткнувшись в телефон, переходила дорогу на красный, а потом водители виноваты", - написали в комментарии к видео очевидцы.