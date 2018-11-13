ВИДЕО: В Петрозаводске ищут мужчину, подозреваемого в краже из магазина

Из магазина на улице Луначарского украли товары, сообщили в МВД Карелии.

Неизвестный ограбил магазин в Петрозаводске. 17 и 19 октября совершались хищения товаров.

В объектив камеры магазина попал мужчина, подозреваемый в воровстве. Сотрудниками полиции пытаются установить его личность.

Полиция просит помощи в поисках. Сообщить значимые сведения о мужчине с записи можно по телефонам: 8-953-535-55-10, а также (814-2) 739-240, 02, с мобильного телефона – 102.