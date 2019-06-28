ВИДЕО: В Петрозаводске на перекрестке подрались велосипедист и пассажир автомобиля

Двое мужчин устроили разборки на пересечении улиц Гоголя и Антикайнена.

По сообщению ДТП ПТЗ, велосипедист двигался по улице Антикайнена в сторону Голиковки. Пешеход вышел с пассажирского места двигавшегося в попутном направлении автомобиля (предположительно УАЗа). На перекрестке, где стоял велосипедист, мужчина пнул молодого человека и ударил рукой по лицу. Парень не растерялся и ответил боксерской двойкой. Пешеход упал, но сумел подняться. Словесная перепалка продолжалась еще некоторое время.

"Суть конфликта не понятна. Возможно, произошло какое-то недопонимание во время движения транспортных средств", - комментируют происшествие в ДТП ПТЗ.

Велосипедист уехал, пешеход через несколько минут упал, потеряв сознание.

Драку на перекрестке запечатлела видеокамера компании "Ситилинк".