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Новости. Общество
09:42, 02 Декабря 2018

ВИДЕО: В Петрозаводске не все пешеходы заметили светофор на одном из самых аварийных переходов в городе

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На улице Мерецкова начал работать светофор.

На минувшей неделе на одном из самых аварийных пешеходных переходах в городе – на улице Мерецкова установили регулируемый светофор.


Фото

В сети появилась видеозапись, на которой запечатлено, что не все пешеходы заметили новый светофор, установленный для их же безопасности.

Напомним, в Петрозаводске в рамках программы "Безопасный город" три проблемных перекрестка оборудуют светофорными объектами.

По словам спикера Петросовета Геннадия Боднарчука, новый светофорные объекты появятся на пр.Карла Маркса-ул.Андропова, ул.Мерецкова и на Лососинском шоссе.

"Выбранные перекрестки – неслучайны, - подчеркнул спикер горсовета Геннадий Боднарчук. – Например, по Карла Маркса-Андропова мы получили несколько десятков обращений от водителей, плюс по результатам специального мониторинга выявили, что здесь в часы пик скапливаются огромные пробки. По Лососинскому шоссе количество жалоб было еще больше, но там в основном от пешеходов – транспортный поток со строительством новых микрорайонов увеличился".


"На Мерецкова только в текущем году было несколько дорожно-транспортных происшествий, в том числе тех, где пострадали дети. Поэтому депутатским корпусом совместно с администрацией было принято решение сэкономленные средства из бюджета города текущего года направить на финансирование работ по выбранным объектам".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-12-02 11:18:01
Из пальца высосали. Там производилась наладка и патруль ДПС стоял. Не морочьте людям головы. Лучше про Бузову
Мизантроп
2018-12-02 11:35:45
однозначно, На видео только два наладчика. Ни ДПС, ни Бузовой))).
Петька
2018-12-02 11:08:04
Как всегда,через одно место,первые три дня могли сюда бездельников из молодёжного " парламента" поставить с жезлами,чтобы ориентировали людей....и по телеку ,интернету зудеть побольше....ведь народ привык к тому ,что там его,светофора, никогда не было.....
Мизантроп
2018-12-02 11:17:30
Петька, Плюсую.
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