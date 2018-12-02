ВИДЕО: В Петрозаводске не все пешеходы заметили светофор на одном из самых аварийных переходов в городе

На улице Мерецкова начал работать светофор.

На минувшей неделе на одном из самых аварийных пешеходных переходах в городе – на улице Мерецкова установили регулируемый светофор.



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В сети появилась видеозапись, на которой запечатлено, что не все пешеходы заметили новый светофор, установленный для их же безопасности.

Напомним, в Петрозаводске в рамках программы "Безопасный город" три проблемных перекрестка оборудуют светофорными объектами.

По словам спикера Петросовета Геннадия Боднарчука, новый светофорные объекты появятся на пр.Карла Маркса-ул.Андропова, ул.Мерецкова и на Лососинском шоссе.

"Выбранные перекрестки – неслучайны, - подчеркнул спикер горсовета Геннадий Боднарчук. – Например, по Карла Маркса-Андропова мы получили несколько десятков обращений от водителей, плюс по результатам специального мониторинга выявили, что здесь в часы пик скапливаются огромные пробки. По Лососинскому шоссе количество жалоб было еще больше, но там в основном от пешеходов – транспортный поток со строительством новых микрорайонов увеличился".



"На Мерецкова только в текущем году было несколько дорожно-транспортных происшествий, в том числе тех, где пострадали дети. Поэтому депутатским корпусом совместно с администрацией было принято решение сэкономленные средства из бюджета города текущего года направить на финансирование работ по выбранным объектам".