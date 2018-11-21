К 1 декабря новые светофоры установят в рамках программы "Безопасный Петрозаводск"

Мероприятия по улучшению транспортной безопасности находятся на особом контроле у инициатора программы - председателя Петрозаводского городского Совета Геннадия Боднарчука.

Как рассказали в пресс-службе Петросовета, работы по оборудованию трех проблемных перекрестков города светофорными объектами должны быть завершены к 1 декабря.

В настоящее время сотрудники МУП "ПЭС" готовят траншеи для прокладки кабеля. Общая длина траншей по каждому перекрестку – порядка 100 метров. В ходе рабочей поездки по городу спикер горсовета проинспектировал один из объектов - на пересечении улицы Андропова и проспекта Карла Маркса.

Как рассказал главный инженер муниципального предприятия Алексей Левошкин, за три дня планируют проложить кабель и приступить к установке опор и самого светофора.

"Светофоры будут современные светодиодные: транспортный, для автомобилистов, с дополнительными секциями для поворота на улицу Андропова и двухсекционный для пешеходов. К концу следующей недели на этом объекте работы завершим", - сообщил Левошкин.

Также до 1 декабря будут установлены светофорные объекты в районе дома №5 по улице Мерецкова и на пересечении Лососинского шоссе и улицы Попова.

"Выбранные перекрестки – неслучайны, - подчеркнул спикер горсовета Геннадий Боднарчук. – Это результат совместной работы с жителями и представителями ГИБДД. Например, по данному объекту на Карла Маркса мы получили несколько десятков обращений от водителей, плюс по результатам специального мониторинга выявили, что здесь в часы пик скапливаются огромные пробки. С введением в эксплуатацию нового светофорного объекта движение будет упорядочено, и дорожная обстановка улучшится. По Лососинскому шоссе количество жалоб было еще больше, но там в основном от пешеходов – транспортный поток со строительством новых микрорайонов увеличился".

"На Мерецкова только в текущем году было несколько дорожно-транспортных происшествий, в том числе тех, где пострадали дети. Поэтому депутатским корпусом совместно с администрацией было принято решение сэкономленные средства из бюджета города текущего года направить на финансирование работ по выбранным объектам. За последний месяц много обращений от петрозаводчан поступило с просьбами установить светофор на перекрестке Горького – Анохина, включим его в перечень работ, запланированных на 2019 год", - добавил Геннадий Боднарчук.

По данным на 19 ноября, в перечень программы "Безопасный Петрозаводск" также включены предложения жителей по установке светофоров в районе въезда в жилой комплекс "Скандинавия" и на перекрестке ул. Мелентьевой – Советская и по оборудованию пешеходных переходов в районе дома по ул. Балтийская, 73, на улице Зеленая, подходах к детской поликлинике и детской республиканской больнице со стороны Древлянки и со стороны Перевалки, пересечении ул. Куйбышева и Левашовского бульвара.

Сбор предложений в программу продолжается, заявки можно оставлять в группе "Безопасный Петрозаводск" в соцсети "ВКонтакте".