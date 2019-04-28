ФОТО: В Петрозаводске подрались посетители ресторана

Очевидец заснял драку, которая произошла накануне возле ресторана "Ели-Пели" на ул. Московской.

Очевидец рассказал о драке, которая возникла накануне вечером возле ресторана и караоке-клуба "Ели-Пели" на ул. Московской.

Как рассказал очевидец, в потасовке участвовали посетители ресторана, которых охрана заведения для выяснения отношений вывела на улицу.

Мужчины дрались один на один. Только после того как участник боя оказался на асфальте, драчунов разняли знакомые и охранники ресторана.