ФОТО: В Петрозаводске подрались посетители ресторана

Новости по теме
Загрузка...
Очевидец заснял драку, которая произошла накануне возле ресторана "Ели-Пели" на ул. Московской.
Очевидец рассказал о драке, которая возникла накануне вечером возле ресторана и караоке-клуба "Ели-Пели" на ул. Московской.
Как рассказал очевидец, в потасовке участвовали посетители ресторана, которых охрана заведения для выяснения отношений вывела на улицу.
Мужчины дрались один на один. Только после того как участник боя оказался на асфальте, драчунов разняли знакомые и охранники ресторана.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
24.04.2019, 12:30
21.04.2019, 14:40
25.04.2019, 18:13
25.04.2019, 15:46
26.04.2019, 19:10
25.04.2019, 21:30
Аналитика
26.04.2019 13:48
Обществоведение
Карелия теряет финский язык, который занимал когда-то положение второго государственного языка республики.
26.04.2019 12:40
25.04.2019 10:26
24.04.2019 10:53
22.04.2019 14:25
Чтиво
25.04.2019 09:57
Личное мнение
Есть меры поддержки. Есть средства поддержки. А вот с собственно предпринимательством обнаруживаются проблемы.
24.04.2019 10:00
24.04.2019 09:14
22.04.2019 13:28
Медиа
26.04.2019 10:07
Опрос
Сколько вы зарабатываете в месяц?
Комментарии