ВИДЕО: В Петрозаводске полиция ведет розыск подозреваемого в краже

Полиция карельской столицы устанавливает личность гражданина, подозреваемого в совершении кражи.

Сотрудники МВД просят оказать помощь в установлении личности мужчины. Неизвестный является возможным подозреваемым в попытке кражи.

Попавший в розыск мужчина запечатлен камерой наблюдения магазина.

Сотрудники МВД просят всех, кому известны значимые сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, сообщать в полицию по телефону: +7-953-526-73-12 или +7-960-212-02-43. Конфиденциальность гарантируется.