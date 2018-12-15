ВИДЕО: В Петрозаводске полиция ведет розыск подозреваемого в краже

Новости по теме
Загрузка...
Полиция карельской столицы устанавливает личность гражданина, подозреваемого в совершении кражи.
Сотрудники МВД просят оказать помощь в установлении личности мужчины. Неизвестный является возможным подозреваемым в попытке кражи.
Попавший в розыск мужчина запечатлен камерой наблюдения магазина.
Сотрудники МВД просят всех, кому известны значимые сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, сообщать в полицию по телефону: +7-953-526-73-12 или +7-960-212-02-43. Конфиденциальность гарантируется.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
13.12.2018, 17:19
12.12.2018, 11:59
09.12.2018, 18:15
09.12.2018, 09:49
09.12.2018, 10:26
Аналитика
14.12.2018 14:37
Тема недели
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев резко раскритиковал власти Карелии, которые довели реализацию федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию республики практически до грани срыва.
13.12.2018 11:41
12.12.2018 11:35
12.12.2018 10:49
12.12.2018 09:14
Чтиво
14.12.2018 12:32
Личное мнение
Карельские депутаты решили переименовать историческое название острова в Ладожском озере.
14.12.2018 09:46
12.12.2018 13:43
07.12.2018 15:50
Медиа
14.12.2018 12:02
Комментарии