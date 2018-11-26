ВИДЕО: В Петрозаводске разыскивают мужчину, подозреваемого во взломе нескольких автомобилей

Предполагаемый нарушитель пытался проникнуть в салоны припаркованных машин и похищал автомобильные номера.

Читатели паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии" разместили в Сети видео с камер наружного наблюдения компании "Ситилинк", размещенных на Кукковке.

На записи видно, как неизвестный человек появляется в районе дома №15 по Комсомольскому проспекту. Он переходит дорогу и приближается к припаркованным автомобилям; перед каждым из них он останавливается, совершая некие действия. Событие происходит 19-го ноября в два часа ночи.

Автор поста в соцсети утвержадет, что неизвестный "пытался вскрыть несколько автомобилей, украл номера двух авто". Этого же челоека подозревают в аналогичных нарушениях, совершенных ранее на ул. Станционная, д. 30, где он якобы "тоже скрутил номера, раскурочил несколько автомобилей (выломал и украл зеркала, нанес другие повреждения)".

Как сообщают пострадавшие, они направили заявления в полицию и заняты поиском свидетелей.