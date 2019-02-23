ВИДЕО: В Петрозаводске ребенок "застыл" на перекрестке, перебегая его по диагонали на красный свет
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Юный пешеход растерялся на перекрестке на пересечение проспекта Ленина и улицы Андропова.
Как сообщает ДТП ПТЗ, инцидент произошел 22 февраля в 19:56.
"Мальчишка переходил по диагонали на красный. Растерялся, не знал, куда бежать. Может, кто из родителей узнает, если опубликуете у себя...", - поделилась с ДТП ПТЗ читательница.
"К сожалению, сложилась порочная практика, когда пешеходы пересекают проезжую часть на перекрестках по диагонали. Вместе с тем, в Петрозаводске нет ни одного перекрестка, который пешеходам разрешалось бы пересекать по диагонали", - пишут в ДТП ПТЗ.
Пешеходов предупреждают, переходить дорогу на перекрестках допускается только по линии тротуаров или обочин и просят не подавать детям-пешеходам дурной пример.
Происшествие на перекрестке в центре Петрозаводка попало в объектив камеры компании "Ситилинк".
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