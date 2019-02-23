ВИДЕО: В Петрозаводске ребенок "застыл" на перекрестке, перебегая его по диагонали на красный свет

Юный пешеход растерялся на перекрестке на пересечение проспекта Ленина и улицы Андропова.

Как сообщает ДТП ПТЗ, инцидент произошел 22 февраля в 19:56.

"Мальчишка переходил по диагонали на красный. Растерялся, не знал, куда бежать. Может, кто из родителей узнает, если опубликуете у себя...", - поделилась с ДТП ПТЗ читательница.

"К сожалению, сложилась порочная практика, когда пешеходы пересекают проезжую часть на перекрестках по диагонали. Вместе с тем, в Петрозаводске нет ни одного перекрестка, который пешеходам разрешалось бы пересекать по диагонали", - пишут в ДТП ПТЗ.

Пешеходов предупреждают, переходить дорогу на перекрестках допускается только по линии тротуаров или обочин и просят не подавать детям-пешеходам дурной пример.

Происшествие на перекрестке в центре Петрозаводка попало в объектив камеры компании "Ситилинк".