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Новости. От читателей
10:09, 20 Июня 2018

ВИДЕО: В Петрозаводске водители грозят подать в суд на мэрию из-за ямы на улице Черняховского

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Глубокая яма на улице Черняховского, которая пролегла поперек всей дороги, затрудняет движение и представляет опасность для автомобилей.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал видео, на котором запечатлел яму на улице Черняховского, в которую автомобилисты попадают сразу, как только сворачивают с Гоголевского моста перед Республиканской больницей.

"Вчера ночью ехал на Перевалку – а тут яма, - пишет возмущенный водитель, - если бы не притормозил, сломал бы стойки. Яма явно осталась после проведения коммунальных работ, может быть, трубу там прокладывали. Мне все равно, кто должен ее ликвидировать, но, кажется, в городе за все отвечает мэрия. Если бы я повредил машину, то подал бы в суд на городские власти".

Видео, по словам автомобилиста, сняла его дочь, которая запечатлела, как водители медленно подъезжают к яме и осторожно преодолевают дорожный провал.

"Ту еще ковры лежат, - отметил водитель, - но они дело не спасают, так как полностью провалились в яму".

Отметим, что в списке улиц, где мэрия предполагает провести ремонт, улица Черняховского не значится.

Ранее мэрия сообщила о проведении работ на пр.Карла Маркса, ул. "Правды", Антонова, Сыктывкарской, Ригачина, Онежской флотилии, Лососинском шоссе, Ругозерском переулке. Работы осуществляет ООО "Онегодорстрой".

"Контракт, который у нас сейчас исполняется, также предполагает ремонт перекрестков улиц Герцена, Гоголя, Краснофлотской, Советской и небольших фрагментов между домами по проспекту Ленина", - сказала Ирина Мирошник.

В случае, если мэрии удастся сэкономить, средства направят на ремонт еще ряда участков. Например, площади Гагарина.

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Комментарии

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Valentina Vonti
2018-06-20 11:43:49
Главу администрации вместе с дорожным комитетом прокатите по ямам-пусть удостоверятся,как ремонт дорог идет.
Беня
2018-06-20 10:56:01
В прошлом году эта канава была замазана асфальтом, но грунт под ним оседал и стало опять бяка. Судя по ширине канавы скорее всего или кабель или газовая труба. Мерия собиралась судиться с организациями, которые рытьем портят дороги - вот, флаг им в руки и барабан на шею.
А! Да, возле фрунзенской лестницы, в 100 метрах от данной канавы тоже хроническая яма на пол-дороги на повороте, всегда в одном и том же месте уже хрен знает какой год.
Leopol'd
2018-06-20 10:32:56
Мэрия принимает дороги, после работ и "восстановления" у коммунальщиков. А потом, через полгода-год смелости не хватает предъявить претензии. Кормильцы и обидеться могут. В следующий раз откажут в "хотелках" на праздник какой или машину не купят.
Гость
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