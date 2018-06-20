ВИДЕО: В Петрозаводске водители грозят подать в суд на мэрию из-за ямы на улице Черняховского

Глубокая яма на улице Черняховского, которая пролегла поперек всей дороги, затрудняет движение и представляет опасность для автомобилей.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал видео, на котором запечатлел яму на улице Черняховского, в которую автомобилисты попадают сразу, как только сворачивают с Гоголевского моста перед Республиканской больницей.

"Вчера ночью ехал на Перевалку – а тут яма, - пишет возмущенный водитель, - если бы не притормозил, сломал бы стойки. Яма явно осталась после проведения коммунальных работ, может быть, трубу там прокладывали. Мне все равно, кто должен ее ликвидировать, но, кажется, в городе за все отвечает мэрия. Если бы я повредил машину, то подал бы в суд на городские власти".

Видео, по словам автомобилиста, сняла его дочь, которая запечатлела, как водители медленно подъезжают к яме и осторожно преодолевают дорожный провал.

"Ту еще ковры лежат, - отметил водитель, - но они дело не спасают, так как полностью провалились в яму".

Отметим, что в списке улиц, где мэрия предполагает провести ремонт, улица Черняховского не значится.

Ранее мэрия сообщила о проведении работ на пр.Карла Маркса, ул. "Правды", Антонова, Сыктывкарской, Ригачина, Онежской флотилии, Лососинском шоссе, Ругозерском переулке. Работы осуществляет ООО "Онегодорстрой".

"Контракт, который у нас сейчас исполняется, также предполагает ремонт перекрестков улиц Герцена, Гоголя, Краснофлотской, Советской и небольших фрагментов между домами по проспекту Ленина", - сказала Ирина Мирошник.

В случае, если мэрии удастся сэкономить, средства направят на ремонт еще ряда участков. Например, площади Гагарина.