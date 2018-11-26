ВИДЕО: В Сети появилась новая часть фильма об ужасах жизни в глубинке Карелии

Жители старинной карельской деревни Панозеро рассказывают о жизни в разваливающихся домах.

Любительский ролик продолжительностью 25 минут размещен в паблике "Общественный контроль г. Кемь".

Видео называется "Панозеро-остров ненужных людей. Часть 2". Фильм состоит из серии интервью местных жителей, которые рассказывают о трудностях жизни в карельской глубинке. Кроме того, герои ленты демонстрируют свой быт.

Деревня Панозеро расположена на острове в Кемском районе.

Ранее авторы любительских репортажей выпустили первую часть своего фильма о родном крае. Дебютное видео демонстрировало, как в населенном пункте разрушаются дома, а людей перевозят на дырявом пароме. Местные жители жаловались на регулярные отключения света и отсутствие в деревне необходимых специалистов.

Авторы любительского материала намерены обратить внимание представителей власти на жизнь в деревне Панозеро.