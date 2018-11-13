ВИДЕО: Жители Карелии сняли ролик про ужасы жизни в глубинке

В Сети размещен любительский ролик про жизнь в старинной карельской деревне Панозеро, в которой разрушаются дома, а людей перевозят на дырявом пароме.

Деревня Панозеро расположена на острове в Кемском районе. Авторы ролика, размещенного в паблике "Подслушано l Кемь", назвали местность "островом ненужных людей".

На кадрах любительского видео запечатлены разваливающиеся деревенские дома и старый паром, который называют "дорогой жизни". На плавсредстве жители деревни попадают на большую землю.

"Паром дырявый. Постоянно откачивают воду... Трос рвется постоянно", - утверждает автор ролика и поясняет, что зимой местные жители перебираются на другой берег по льду, несмотря на запрет МЧС.

Также авторы видео утверждают, что в деревне выключают свет на длительный период. "Вчера было отключение света. В 10 утра выключили. Полпятого только дали свет", - сообщает автор.

"У нас здесь ни фельдшера... Приезжий. У нас здесь нету электрика, нету печника. У нас у всех печки рушатся. Ни связистов. Никого! Свет отключают и у нас все пропадает", - говорит одна из героинь в кадре.

Продолжительность видео - около 29 минут; в течение этого времени местные жители рассказывают о проблемах населенного пункта.

Герои видео обращаются к представителям власти с требованием обратить внимание на жизнь в деревне Панозеро.