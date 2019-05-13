ВИДЕО: Водитель на красной иномарке устроил сразу несколько ДТП в Петрозаводске

Камеры наружного наблюдения зафиксировали, как красная иномарка проехала по Петрозаводску с нарушениями ПДД и попала в аварию.

В минувшую субботу, 11 мая, в 21.39 произошло два ДТП с участием автомобиля Volkswagen Golf – на улице Антикайнена и на улице Ленинградской.

В 21.39 Volkswagen, двигаясь по улице Антикайнена в сторону проспекта Ленина, выехал вправо на тротуар, затем - влево, "догнав" идущий впереди легковой автомобиль.

Судя по видео, минутой ранее произошло ещё одно ДТП - на улице Ленинградская. Красная иномарка притерлась боком к остановившемуся перед перекрёстком автомобилю, затем продолжила движение по полосе встречного движения, выехав практически "в лобовую" на ещё один автомобиль.

Ещё раньше, на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Ленинградская, водитель красного Volkswagen проехал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.

Видео сайта "ДТП Петрозаводска и Карелии".