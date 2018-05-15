ВИДЕО: Водитель вылетел на газон на Чапаевском кольце

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Авария с участием легкового автомобиля произошло на пересечении Лесного проспекта и улицы Чапаева.
Как пишет сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии", 14 мая в 23.19 легковой автомобиль двигался по Лесному проспекту со стороны Суоярвского шоссе.
Въезжая на перекресток с круговым движением, автомобиль проехал прямо, выехав через бордюрный камень на разделительный газон.
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