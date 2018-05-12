14:22, 12 Мая 2018
ВИДЕО: Водители на Древлянке ждали, пока двор перейдет неадекватный мужчина, по-видимому, наркоман
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В микрорайоне Скандинавия в Петрозаводске водители наблюдали неадекватное поведение молодого мужчины в одном из дворов.
Очевидцы записали видео, на котором видно, что по двору передвигается неадекватный молодой человек. По всей видимости, он находился в состоянии наркотического опьянения. Водители притормозили, чтобы он смог закончить свои маневры.
Видео появилось в группе ДТП ПТЗ.
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