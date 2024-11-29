«Прости нас, малыш»: дикое животное насмерть сбили в Петрозаводске

Лисица погибла, перебегая дорогу на Ключевой.

Грустный пост был опубликован в группе «Ключевая | Новости района». Женщина обнаружила на дороге погибшую лисицу, сбитую каким-то автомобилем.

«Плачу… Прости нас, малыш. Кто-то очень спешил и не заметил тебя. Десять часов вечера, машин мало. Ну как же так? Так нелепо оборвалась твоя жизнь, а я убрала тебя с дороги», — написала автор фото (18+).

Петрозаводчанка призвала водителей быть внимательными на улице Онежской Флотилии, поскольку там на проезжую часть нередко выбегают лисицы.