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Новости. Происшествия
20:20, 02 Марта 2018

ВИДЕО: Заскользивший на гололеде автобус виртуозно обогнул встречную машину

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В шотландском городе Эдинбург водитель автобуса виртуозно избежал столкновения с автомобилем, который выехал на встречную полосу из-за гололеда.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание The Scottish Sun.

Водитель стоявшей неподалеку машины запечатлел происходящее на видео. На кадрах видно, как водитель легкового авто пытается выехать на дорогу с обочины. Но ему это не удается, и машину начинает заносить на встречной полосе. В этот момент там появляется двухэтажный автобус, которому удается объехать легковушку.

Если бы не мастерство водителя автобуса, лобового столкновения было бы не избежать.

Шотландию, как и другие страны Европы, засыпало снегом. В связи с этим количество аварий увеличилось в несколько раз.

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Комментарии

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Саныч
2018-03-02 21:09:40
Да они там все сумасшедшие, все по встречке ездят!
Гость
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