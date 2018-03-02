ВИДЕО: Заскользивший на гололеде автобус виртуозно обогнул встречную машину

По теме
Загрузка...
В шотландском городе Эдинбург водитель автобуса виртуозно избежал столкновения с автомобилем, который выехал на встречную полосу из-за гололеда.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание The Scottish Sun.
Водитель стоявшей неподалеку машины запечатлел происходящее на видео. На кадрах видно, как водитель легкового авто пытается выехать на дорогу с обочины. Но ему это не удается, и машину начинает заносить на встречной полосе. В этот момент там появляется двухэтажный автобус, которому удается объехать легковушку.
Если бы не мастерство водителя автобуса, лобового столкновения было бы не избежать.
Шотландию, как и другие страны Европы, засыпало снегом. В связи с этим количество аварий увеличилось в несколько раз.
По теме
Выбор читателей
27.02.2018, 09:29
26.02.2018, 13:16
25.02.2018, 13:41
01.03.2018, 17:40
24.02.2018, 13:12
Аналитика
01.03.2018 15:55
Обществоведение
В распоряжении "Столицы на Онего" оказались фото и видео, свидетельствующие о том, что собранный на Гоголевском мосту снег складируют в нескольких километрах от Петрозаводска - вдоль дороги, прямо у остановки.
01.03.2018 13:06
27.02.2018 11:23
26.02.2018 13:16
26.02.2018 12:52
Чтиво
01.03.2018 12:49
Без политики
Никто не должен потеряться в Петрозаводске. Особенно, фрики.
01.03.2018 09:56
28.02.2018 16:19
28.02.2018 14:36
Медиа
01.03.2018 16:48
Комментарии