ВИДЕО: Жена-пенсионерка Гогена Солнцева из ревности избила дочь в эфире шоу

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Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович стали героями программы Андрея Малахова, где и произошла драка.
Женщина узнала, что молодой супруг, с которым она около месяца уже не живёт, стал хорошо общаться с Полиной Давыдовой, ее дочерью, пишет Life.
"Оказалось, что он очень чувствительный и ранимый человек. В данный момент он впал в отчаяние от того, что не может разобраться в этих отношениях. И если, Илья (Гоген), тебе нужна будет помощь, то ты всегда может прийти ко мне, остаться ночевать", – заявила Давыдова.
Терешкович после этих слов впала в бешенство. Она подлетела к дочери и принялась её избивать.
Солнцев вместе с охраной разнял женщин и увёл пострадавшую за кулисы. Как выяснилось позже, ей выбили зуб.
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