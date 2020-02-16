Виды газовых плит для кухни

Газовые плиты пользуются большим спросом.

Они получили распространение благодаря отличным характеристикам и приемлемой стоимости. В качестве весомого плюса моделей стоит выделить приготовление пищи с невысоким расходом природного газа. На странице представлены практичные и многофункциональные газовые плиты от различных брендов. Покупатели могут подобрать как бюджетные, так и премиальные варианты. Только перед выбором конкретной модели плиты рекомендуется больше узнать про особенности техники.

Представленные на рынке газовые плиты

Техника каждого производителя имеет свои особенности. К примеру, в плитах от 220.lv могут использоваться разные источники ресурса (газ и электричество). Что добавляет оборудованию эффективности.

Газовые плиты. Устройства имеют газовые горелки и духовку. Обеспечивают скорость и простоту приготовления пищи. Не требуют электроснабжения, поэтому могут использоваться даже при скачках электротока. Оснащаются автоматическим розжигом и системой газ-контроль.

Комбинированные плиты. Обычно оснащаются электро духовками и горелками. Некоторые компании предлагают агрегаты, имеющих три газовых и одну электроконфорку. Такой вариант станет оптимальным для тех, у кого случаются перебои с ресурсами. У электродуховки намного больше различных режимов, а некоторые модели оснащаются грилем.

По типу расположения:

Отдельно стоящие. Такие варианты плит легко установить в любом месте. Присутствуют как комбинированные агрегаты, так и модели на газу. В ассортименте производителей изделия шириной 600 и 500 мм. Многие отличаются хорошим дизайном и разными цветовыми решениями.

Встраиваемые. Это только варочные панели. Духовой шкаф приобретается отдельно и устанавливается в любом удобном месте. Поверхности часто изготавливаются из нержавейки или стеклокерамики. Данные материалы стойко противостоят продолжительному нагреванию, со временем не изменяют формы и хорошо очищаются от грязи.

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