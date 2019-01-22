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Новости. Общество
21:30, 22 Января 2019
фото: Instagram

Виктории Боне приписывают роман с 23-летним бойцом

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Телезвезда заинтриговала пользователей Сети фотографией с новым бойфрендом. Ради любви Виктория Боня оставила теплые вечера в Монако и отправилась в зимнюю Москву.

У 39-летней модели и телеведущей всегда были завидные поклонники. Семь лет Виктория Боня прожила с миллионером Алексом Смерфитом, а недавно рассталась с французским миллиардером Пьером Андюраном. Неудивительно, что всем интересно узнать имя нового возлюбленного телеведущей. Вероятно, следующим бойфрендом может вполне оказаться уже мультимиллиардер.

Однако модель признавалась, что устала от иностранцев.

"Мне нужен человек ближе к русскому менталитету, который может понять по твоему взгляду, что с тобой не так", –признавалась Виктория.

Предположительно, с новым избранником Виктория Боня познакомилась под Новый год. Инсайдеры сообщают, что им является боец смешанных единоборств 23-летний Хусейн Асхабов, пишет StarHit.

Самбист и чемпион мира по грэпплингу действительно удачная партия. Телеведущая показала спортсмена в прямом эфире в Инстаграм, правда, не представив его, как бойфренда. Некоторые свидетели говорят, что даже видели пару в кинотеатре.  

О возможном романе намекают взаимные подписки в микроблоге, к тому же Хусейн встретил новый год в Таиланде, как и Виктория.

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