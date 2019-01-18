Виктория Боня рассказала, как ей удалось прожить три месяца без секса

Экс-участница "Дома-2" 39-летняя Виктория Боня уже более трех месяцев ни с кем не встречается.

Как пишет Cosmo, влогер Денчик, который часто снимает ролики со знаменитостями, спросил у Бони, как она живет без секса. Виктория ответила, что легко обходится без интима.

"Я занимаюсь спортом. Я такой человек, который не растрачивает энергию. Если у меня перерыв, нет отношений в течение нескольких месяцев, то я буду накапливать энергию. И тот мужчина, который станет следующим, почувствует себя особенным", — заявила Боня.

Денчик поинтересовался у звезды, неужели у нее нет "всяких штучек" для самоудовлетворения. "Не хочется растрачивать энергию. Что-то лежит там где-то, конечно", — с улыбкой ответила Виктория.

Сам Денчик уверен, что большая часть женщин не готова "к сексу просто ради секса".

"Девушки реально по‑другому думают, им нужно общение, чувства, и только тогда они подпустят к себе мужика. У мужиков, мне кажется, всё проще", — высказался влогер.