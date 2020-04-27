Виталий Красулин: "Мы хотели помочь с открытием обсерватора в отеле "Прионежский", но это невозможно"

Депутат Законодательного собрания Карелии, собственник здания отеля "Прионежский" Виталий Красулин прокомментировал информацию администрации Петрозаводска об открытии обсерватора на базе отеля.

На прошлой неделе власти столицы Карелии заявили о том, что администрация приступила к подготовке в городе еще одного обсерватора. По данным мэрии, помимо обсерваторов в Доме сестринского ухода и гостинице "Маски" пункт изоляции на 36 койко-мест будет открыт на базе отеля "Прионежский" на улице Федосовой.

По словам собственника здания отеля Виталия Красулина, администрация города поспешила дать непроверенную информацию.

"Мы очень хотели помочь городу в это непростое время из-за пандемии коронавируса. Планировали открыть обсерватор в отеле "Прионежский". Но как выяснилось, здание гостиницы по многим параметрам для этого не подходит. Обсерватор – это не шутки. И вряд ли какой другой отель подойдет по СанПиНам и СНиПам под обсервацию", - считает Виталий Красулин.

Как отметил депутат Законодательного собрания, гостиницу "Маски " смогли сделать пунктом изоляции, потому что ее передали на баланс Минздрава республики. Министерство поставило там своих работников с медицинским образованием, оснастило отель медоборудованием.

"У нас в "Прионежском" нет таких возможностей: мы не можем взять на работу медиков, поставить специальное оборудование, которым не умеем пользоваться. Кроме того, в здании отеля нельзя сделать дополнительные шлюзы с так называемыми чистыми и грязными зонами. Мы хотели помочь с открытием обсерватора в отеле "Прионежский", но это невозможно по объективным причинам", - подытожил собственник здания отеля.