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Виталий Красулин: "Мы хотели помочь с открытием обсерватора в отеле "Прионежский", но это невозможно"

Новости. Общество
16:15, 27 Апреля 2020
фото: © паблик "Клубный Отель "Прионежский"/vk.com/prionezhskyclubhotel
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Депутат Законодательного собрания Карелии, собственник здания отеля "Прионежский" Виталий Красулин прокомментировал информацию администрации Петрозаводска об открытии обсерватора на базе отеля.

На прошлой неделе власти столицы Карелии заявили о том, что администрация приступила к подготовке в городе еще одного обсерватора. По данным мэрии, помимо обсерваторов в Доме сестринского ухода и гостинице "Маски" пункт изоляции на 36 койко-мест будет открыт на базе отеля "Прионежский" на улице Федосовой.

По словам собственника здания отеля Виталия Красулина, администрация города поспешила дать непроверенную информацию.

"Мы очень хотели помочь городу в это непростое время из-за пандемии коронавируса. Планировали открыть обсерватор в отеле "Прионежский". Но как выяснилось, здание гостиницы по многим параметрам для этого не подходит. Обсерватор – это не шутки. И вряд ли какой другой отель подойдет по СанПиНам и СНиПам под обсервацию", - считает Виталий Красулин.

Как отметил депутат Законодательного собрания, гостиницу "Маски " смогли сделать пунктом изоляции, потому что ее передали на баланс Минздрава республики. Министерство поставило там своих работников с медицинским образованием, оснастило отель медоборудованием.

"У нас в "Прионежском" нет таких возможностей: мы не можем взять на работу медиков, поставить специальное оборудование, которым не умеем пользоваться. Кроме того, в здании отеля нельзя сделать дополнительные шлюзы с так называемыми чистыми и грязными зонами. Мы хотели помочь с открытием обсерватора в отеле "Прионежский", но это невозможно по объективным причинам", - подытожил собственник здания отеля.

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Комментарии

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zanoza
2020-04-27 19:08:13
Вот красава, хотел "помочь" , как же ! По цене не договорились, вот и всё!
ПлачУ и ПлАчу
2020-04-27 17:58:22
Наконец-то Красулин признал, что его отель непригоден для проживания! :)))
Изя
2020-04-27 17:42:39
Не всё так гладко у этого комерса ((((((((( :)
drug
2020-04-27 16:59:39
Как я и писал ранее Администрация города не смогла нечего сделать с организацией обсерваций.
СМИ: ....администрация города поспешила дать непроверенную информацию.
И так по всем направлениям.
А на что они способны?
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