Виторган нашел замену Собчак

По некоторым данным, у Максима Виторгана романтические отношения с молодой актрисой грузинского происхождения.

Максим Виторган и Ксения Собчак, прожившие в браке шесть лет, официально объявили о разводе. Причиной расставания супругов стала измена Собчак с модным ныне режиссером Константином Богомоловым.

Получив статус холостяка, 46-летний Макси Виторган недолго тосковал в одиночестве по утраченной любви. Говорят, пару месяцев назад у него начались отношения с молодой актрисой грузинского происхождения Нино Нинидзе, пишет издание "Узнай все".

28-летняя артистка недавно пережила развод с Кириллом Плетневым и на момент встречи с Максимом была уже незамужней женщиной. О том, что Нинидзе и Виторган вместе, может свидетельствовать тот факт, что недавно парочку видели на спектакле "Земля Норд". Однако молодые люди пока не афишируют и не комментируют свои отношения.