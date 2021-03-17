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Вице-премьер Карелии подвел итоги первого года "битвы с инфекцией" и поблагодарил жителей "за терпение"

Новости. Общество
08:25, 18 Марта 2021
фото: страница Игоря Корсакова Вконтакте
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Вице-премьер правительства Карелии Игорь Корсаков оценил результаты первого года работы оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, который он возглавляет.

Об этом Корсаков написал на своей странице Вконтакте.

"Отмечу, что летальность от COVID-19 в Карелии была и остается в 2,6 раза ниже, чем в среднем по России (0,8% и 2,1% соответственно). Благодаря своевременно принятым ограничительным мерам весной прошлого года нам удалось выиграть время в борьбе с новой опасной инфекцией. В кратчайшие сроки были развернуты оборудованные всем необходимым ковид-центры и отделения. В столь же короткие сроки мы создали сеть обсерваторов. Это было особенно важно в самом начале пандемии, когда, напомню, десятки тысяч наших земляков возвращались домой из-за рубежа… Под пристальным вниманием была и ситуация на крупных предприятиях республики, которые не приостанавливали свою работу в период пандемии. Мы старались минимизировать риски, и на это была направлена совместная работа всех органов и структур власти, которые обеспечивали соблюдение требований режима повышенной готовности", - рассказал вице-премьер.

Он поблагодарил коллег по оперативному штабу, врачей, волонтеров и журналистов.

"Красная зона" ковид-отделений стала в полном смысле слова линией фронта в битве с опасной инфекцией. Наши врачи ежедневно ведут этот бой и побеждают. Низкий вам поклон за ваш самоотверженный труд!  Самой глубокой признательности заслуживают волонтеры, которые по зову сердца приходят на помощь тем, кто нуждается в поддержке, проявляя душевную щедрость и сострадание. Хотел бы также выразить слова благодарности журналистам и всем сотрудникам СМИ, которые оперативно, объективно информируют общество о ситуации с коронавирусной инфекцией", - написал Корсаков.

По его мнению, благодарности заслуживает все население Карелии.

"Хотел бы поблагодарить всех жителей Карелии – за терпение, за ответственность, которую вы проявляете, за заботу не только о своем здоровье, но и о здоровье окружающих. Убежден, что такое отношение, а также продолжающаяся вакцинация обязательно поможет нам остановить коронавирус и окончательно вернуться к привычной жизни", - добавил Корсаков.

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Комментарии

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David .
2021-03-18 09:25:27
Классную фото разместили! Точно отражает всю абсурдность их борьбы!
Off
2021-03-18 09:23:54
Судя , по тому ,как выгоняют на массовые мероприятия ..никто не борется с эпидемией .
Изя
2021-03-18 08:47:07
Тоже мне борец-борцун (((( :)
Гость
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