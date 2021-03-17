Вице-премьер Карелии подвел итоги первого года "битвы с инфекцией" и поблагодарил жителей "за терпение"

Вице-премьер правительства Карелии Игорь Корсаков оценил результаты первого года работы оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, который он возглавляет.

Об этом Корсаков написал на своей странице Вконтакте.

"Отмечу, что летальность от COVID-19 в Карелии была и остается в 2,6 раза ниже, чем в среднем по России (0,8% и 2,1% соответственно). Благодаря своевременно принятым ограничительным мерам весной прошлого года нам удалось выиграть время в борьбе с новой опасной инфекцией. В кратчайшие сроки были развернуты оборудованные всем необходимым ковид-центры и отделения. В столь же короткие сроки мы создали сеть обсерваторов. Это было особенно важно в самом начале пандемии, когда, напомню, десятки тысяч наших земляков возвращались домой из-за рубежа… Под пристальным вниманием была и ситуация на крупных предприятиях республики, которые не приостанавливали свою работу в период пандемии. Мы старались минимизировать риски, и на это была направлена совместная работа всех органов и структур власти, которые обеспечивали соблюдение требований режима повышенной готовности", - рассказал вице-премьер.

Он поблагодарил коллег по оперативному штабу, врачей, волонтеров и журналистов.

"Красная зона" ковид-отделений стала в полном смысле слова линией фронта в битве с опасной инфекцией. Наши врачи ежедневно ведут этот бой и побеждают. Низкий вам поклон за ваш самоотверженный труд! Самой глубокой признательности заслуживают волонтеры, которые по зову сердца приходят на помощь тем, кто нуждается в поддержке, проявляя душевную щедрость и сострадание. Хотел бы также выразить слова благодарности журналистам и всем сотрудникам СМИ, которые оперативно, объективно информируют общество о ситуации с коронавирусной инфекцией", - написал Корсаков.

По его мнению, благодарности заслуживает все население Карелии.



"Хотел бы поблагодарить всех жителей Карелии – за терпение, за ответственность, которую вы проявляете, за заботу не только о своем здоровье, но и о здоровье окружающих. Убежден, что такое отношение, а также продолжающаяся вакцинация обязательно поможет нам остановить коронавирус и окончательно вернуться к привычной жизни", - добавил Корсаков.