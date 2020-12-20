Вице-премьер Карелии высказалась о "заморозке" взносов на капремонт для населения

Правительство Карелии против идеи оставить в 2021 году размер взносов на капремонт для населения на уровне 2020 года.

Об этом заявили участники сегодняшнего заседания кабмина.

С вопросом о целесообразности повышения размера взноса обратился председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович. По его словам, на счетах Фонда капитального ремонта скопилась сумма около 1 млрд рублей - это взносы, заплаченные населением в предыдущие годы. Спикер парламента поинтересовался, рассматривает ли правительство возможность сначала освоить эти деньги, и только потом повышать размер взноса.

"Если деньги будут оставаться на счетах и не использоваться, то тогда объяснить людям достаточно сложно, почему…размер взноса увеличен, собираемость увеличивается, а деньги не используются", - пояснил Шандалович.

Почему надо повышать взносы, объяснила вице-премьер по развитию инфраструктуры Оксана Чебунина, которая курирует ЖКХ Карелии.

"Если мы введем ограничение по росту тарифа на следующий год, то тогда нам придется уже через год повышать в 2 раза больше, чем мы планировали в этом году. Как и было предусмотрено, ежегодное небольшое, чтобы не было потрясений для потребителей…мы повышение предусмотрели - 65 копеек (на квадратный метр общей площади помещения в месяц - прим. ред). Так и будем двигаться, чтобы реализовать программу в полном объеме", - сказала Чебунина.

Какую сумму будут платить жители республики в 2021 году, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".