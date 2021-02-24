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Визит-центр беломорских петроглифов в Карелии построит компания Белуги

Новости. Экономика
15:52, 25 Февраля 2021
фото: © drunkyhorse.com
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Стоимость контракта составляет более 434 миллионов рублей.

Контракт на выполнение проектно-изыскательских работ и строительство туристического визит-центра беломорских петроглифов с гостиницей и рестораном достался компании из Петрозаводска "Девелопмент Групп". Ее главой и владельцем является Роман Белуга, сын известного карельского бизнесмена Леонида Белуги.

Как стало известно "Столице на Онего", стоимость контракта составляет более 434 миллионов рублей. Средства на эти цели выделены в рамках индивидуальной программы развития Карелии до 2024 года, принятой правительством РФ.

Читайте подробнее в рубрике "Капитал".  

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Комментарии

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David.
2021-02-25 15:58:19
Издевательство и цинизм!
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