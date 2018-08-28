"ВКонтакте с Главой" – "Люди объединились в желании восстановить красивейший памятник деревянного зодчества"

Пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк рассказала, как идет сбор средств на восстановление Успенской церкви, сгоревшей в Кондопоге 10 августа.

Вечером 24 августа Артур Парфенчиков опубликовал в своих социальных сетях информацию о том, что открыт сбор средств на восстановление Успенской церкви в Кондопоге. Менее чем за сутки только "ВКонтакте" пост набрал 17 тысяч просмотров и реакцию людей со всех уголков страны, начиная от педагогов и строителей, заканчивая руководителями субъектов Российской Федерации и видных политических деятелей.

Первыми откликнись губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и вице–премьер по внутренней политике Сергей Перминов, заявив о намерении помочь в восстановлении храма в Карелии. На следующей день пожертвования сделали губернаторы Северо-Запада – Марина Ковтун и Андрей Никитин, написавшие в своих социальных сетях, что "есть вещи, к которым нельзя оставаться равнодушным".

"Мы живем в многонациональной и многорелигиозной стране. Жили и живём в мире и согласии. Это величайшее достижение, оставленное нам предками. Поэтому никто не имеет морального права спокойно наблюдать и безропотно молчать, когда оскверняют мечеть и церковь", - написал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на своей страничке "ВКонтакте". Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова перевел на восстановление храма в Кондопоге 1 млн рублей.

Кроме того, 1 млн рублей пожертвовал Духовный Собор Валаамского монастыря, отметив, что монастырь готов и в дальнейшем посильно участвовать в финансировании работ по воссозданию храма. "Испокон веков строительство и восстановление церквей осуществлялось на добровольных началах. Средства на храм собирались всем миром. Именно на народные средства возводились самые величественные на Руси храмы-памятники. Выражаем надежду, что всякий человек, кому дорога история, культура и будущее своего отечества, тоже внесет свою лепту в дело восстановления сгоревшей Успенской церкви в Кондопоге", - отмечается в сообщении.

Беда не оставила равнодушными и простых людей. В "личку" главе посыпались сообщения о пожертвованиях от жителей Карелии и других регионов, от предпринимателей и бизнесменов со словами благодарности за решение воссоздать храм и пожеланиями удачи в столь непростом деле. Кто-то предлагал свою нематериальную помощь.

На сегодняшний день, по словам руководителя фонда "Северный духовный путь" Александра Лысенковского, на счету фонда собрано порядка 2, 5 миллионов рублей. География поступающих платежей обширна – это пожертвования со всех уголков Карелии, из Москвы и Санкт-Петербурга, а также Тюмени, Краснодара, Сочи, Екатеринбурга, Омска, Наро-Фоминска, Ростовской и Кировской областей.

Люди объединились в желании восстановить красивейший памятник деревянного зодчества. И социальная сеть стала удобным инструментом распространения информации. "ВКонтакте" с Главой и Карелией оказалась вся Россия.