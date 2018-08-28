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Новости. Общество
14:20, 28 Августа 2018

"ВКонтакте с Главой" – "Люди объединились в желании восстановить красивейший памятник деревянного зодчества"

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Пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк рассказала, как идет сбор средств на восстановление Успенской церкви, сгоревшей в Кондопоге 10 августа.

Вечером 24 августа Артур Парфенчиков опубликовал в своих социальных сетях информацию о том, что открыт сбор средств на восстановление Успенской церкви в Кондопоге. Менее чем за сутки только "ВКонтакте" пост набрал 17 тысяч просмотров и реакцию людей со всех уголков страны, начиная от педагогов и строителей, заканчивая руководителями субъектов Российской Федерации и видных политических деятелей.

Первыми откликнись губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и вице–премьер по внутренней политике Сергей Перминов, заявив о намерении помочь в восстановлении храма в Карелии. На следующей день пожертвования сделали губернаторы Северо-Запада – Марина Ковтун и Андрей Никитин, написавшие в своих социальных сетях, что "есть вещи, к которым нельзя оставаться равнодушным".

"Мы живем в многонациональной и многорелигиозной стране. Жили и живём в мире и согласии. Это величайшее достижение, оставленное нам предками. Поэтому никто не имеет морального права спокойно наблюдать и безропотно молчать, когда оскверняют мечеть и церковь", - написал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на своей страничке "ВКонтакте". Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова перевел на восстановление храма в Кондопоге 1 млн рублей.

Кроме того, 1 млн рублей пожертвовал Духовный Собор Валаамского монастыря, отметив, что монастырь готов и в дальнейшем посильно участвовать в финансировании работ по воссозданию храма. "Испокон веков строительство и восстановление церквей осуществлялось на добровольных началах. Средства на храм собирались всем миром. Именно на народные средства возводились самые величественные на Руси храмы-памятники. Выражаем надежду, что всякий человек, кому дорога история, культура и будущее своего отечества, тоже внесет свою лепту в дело восстановления сгоревшей Успенской церкви в Кондопоге", - отмечается в сообщении.

Беда не оставила равнодушными и простых людей. В "личку" главе посыпались сообщения о пожертвованиях от жителей Карелии и других регионов, от предпринимателей и бизнесменов со словами благодарности за решение воссоздать храм и пожеланиями удачи в столь непростом деле. Кто-то предлагал свою нематериальную помощь.

На сегодняшний день, по словам руководителя фонда "Северный духовный путь" Александра Лысенковского, на счету фонда собрано порядка 2, 5 миллионов рублей. География поступающих платежей обширна – это пожертвования со всех уголков Карелии, из Москвы и Санкт-Петербурга, а также Тюмени, Краснодара, Сочи, Екатеринбурга, Омска, Наро-Фоминска, Ростовской и Кировской областей.

Люди объединились в желании восстановить красивейший памятник деревянного зодчества. И социальная сеть стала удобным инструментом распространения информации. "ВКонтакте" с Главой и Карелией оказалась вся Россия.

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Комментарии

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grigorjev
2018-08-28 15:34:19
В тоже время, на Фейсбук Президенту Путину, руководителям палат Федерального собрания РФ - Матвиенко, Володину: "...Руководители Карелии совершили нарушения законов страны и международного права... Государственная власть России обязана лишить А.П. Худилайнена ордена Дружбы... наказать всех тех, кто нарушил законы страны и разжигает межнациональную рознь в Республике Карелия.". Доступно по всему миру.
кир
2018-08-28 16:06:16
grigorjev, тебя первого надо наказать. Настраиваешь таких же как сам против родного карельского правительства, разжигаешь к нему ненависть. А никто не поддается. Отчитайся за деньги конгресса и спи спокойно.
Orava
2018-08-28 16:15:12
кир, ты когда отчитаешься за свои 30 серебренников?
xxxxxxx
2018-08-28 15:20:27
Люди с которыми работаю и живу в одном дворе и не собираются ни с кем объеденятся вокруг церкви . им выживать самим надо и детей растить .Пусть попы и восстанавливают .
кир
2018-08-28 14:54:00
Ямы во дворах они засыпать не хотят? Конечно нет. Невесомое и "духовное" ближе к телу.
Гость
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