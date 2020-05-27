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Владелец ресторанов в Петрозаводске увидел возможность позитивного влияния эпидемии на общепит

Новости. Общество
11:07, 28 Мая 2020
фото: pixabay
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Известный в Петрозаводске ресторатор Александр Лукьянов считает, что пандемия коронавируса поможет справиться с "хаосом", который наблюдался в общепите до введения карантинных мер.

Такое мнение бизнесмен высказал во время онлайн-семинара для предпринимателей, организованного на официальной странице правительства Вконтакте.

По словам Лукьянова, общепиту не хватало пристального внимания со стороны Роспотребнадзора.

"Такого хаоса, который сейчас творится в общепите, его никогда не было. Мы же должны людей защищать не только когда у нас коронавирус, а в принципе должны защищать людей всегда. Поэтому, если бы государство навело там порядок – для этого даже денег никаких не надо, а просто-напросто выполнять добросовестно более или менее свою работу. А не как у нас – в каждом подъезде, везде-везде что только не делают: там суши, там кебаб, все на свете…Наведение порядка в общественном питании было бы большим делом на самом деле. И эта ситуация с коронавирусом и со всеми запретами может быть как-то что-то у нас перезагрузит наконец-то", - считает ресторатор.

Ранее Роспотребнадзор подготовил рекомендации для предприятий общественного питания по организации работы в условиях сохранения рисков распространения коронавируса.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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