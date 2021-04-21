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Владелец Сегежского ЦБК собирается продать акции на 30 млрд рублей

Новости. Экономика
16:30, 22 Апреля 2021
фото: Segezha Group
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Компания Segezha Group, владеющая Сегежским ЦБК в Карелии, объявила о планах размещения акций на бирже.

Об этом говорится в сообщении компании, которое цитирует ТАСС.

"Segezha Group...сегодня объявляет предварительный ценовой диапазон первичного публичного предложения и планируемый листинг обыкновенных акций на Московской бирже, а также сообщает о публикации информационного меморандума в отношении предложения. Предварительный ценовой диапазон предложения установлен на уровне от 7,75 руб. до 10,25 руб. за одну акцию. В ходе предложения компания намерена разместить новые акции, в объеме до 32,4% от ранее размещенных акций, и привлечь не менее 30 млрд руб. ", - сообщает Segezha Group.

Зачем компания продает акции, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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врунофф
2021-04-22 16:35:00
Надо брать. Дело верное :)
Гость
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