Владелец Сегежского ЦБК собирается продать акции на 30 млрд рублей

Компания Segezha Group, владеющая Сегежским ЦБК в Карелии, объявила о планах размещения акций на бирже.

Об этом говорится в сообщении компании, которое цитирует ТАСС.

"Segezha Group...сегодня объявляет предварительный ценовой диапазон первичного публичного предложения и планируемый листинг обыкновенных акций на Московской бирже, а также сообщает о публикации информационного меморандума в отношении предложения. Предварительный ценовой диапазон предложения установлен на уровне от 7,75 руб. до 10,25 руб. за одну акцию. В ходе предложения компания намерена разместить новые акции, в объеме до 32,4% от ранее размещенных акций, и привлечь не менее 30 млрд руб. ", - сообщает Segezha Group.

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