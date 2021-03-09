Владельцы построек, незаконно появившихся в лесной зоне Петрозаводска, могут не бояться

Легализация жилых домов и коммерческих объектов, незаконно построенных в лесном фонде Петрозаводска, близится к завершению – власти почти закончили первый этап согласования изменений в Генплане города.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета заместитель главы Петрозаводска Евгений Перов.

Он рассказал о работе по внесению изменений в Генеральный план Петрозаводска, в котором Верховный суд России нашел множество нарушений. В 2016 году судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ признала, что 59 кварталов лесного фонда были незаконно включены в границы Петрозаводска. К этому времени в указанных кварталах власти Петрозаводска выделили около 1,5 тыс. земельных участков физическим лицам, и еще около 350 участков – юридическим. Там было возведено несколько районов многоэтажной и индивидуальной жилой застройки, построены торговые и промышленные объекты. Чтобы узаконить это строительство, власти Петрозаводска решили внести изменения в Генеральный план, согласно которым все 59 кварталов будут выведены из состава лесного фонда. "Правильно ли я понимаю из той информации, которую вы нам предоставили, что проблемы застройки в землях лесного фонда больше нет – она из области судов перешла в процесс решения вопроса?.. То есть теперь люди могут не беспокоиться – которые имеют квартиры: малообеспеченные семьи, дети-сироты (получившие жилье в домах, построенных на спорных участках – прим. ред.), то есть этой проблемы больше нет?", - задал вопрос представитель главы Карелии в парламенте Юрий Шабанов. Что ему ответил заммэра Петрозаводска, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".