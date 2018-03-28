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Новости. Общество
16:25, 28 Марта 2018

Владельцы ТЦ в Карелии приступили к проверкам объектов

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Бизнес-омбудсмен республики Елена Гнетова заявила, что хозяева торговых центров в Карелии уже приступили к осмотрам территорий объектов на предмет их пожарной безопасности.

Об этом заявила Елена Гнетова после экстренного совещания, которое состоялось 27 марта в Главном управлении МЧС России по республике Карелия. Совещание касалось обеспечения требований пожарной безопасности в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей. Мероприятие было проведено после трагедии, произошедшей в Кемерово.

"В настоящее время в связи с реформой контрольно-надзорной деятельности и переходом на риск-ориентированный подход к контролю и надзору, объекты с массовым пребыванием людей отнесены к категории самого высокого риска и будут под особым контролем у МЧС", - сказала Елена Гнетова.

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".

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