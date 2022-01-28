890x80
Реклама
Наемника, расстрелявшего бизнесмена в Петрозаводске, суд приговорил к 9 годам колонии строгого режима (ВИДЕО) 5
28.01.2022 19:30
В Петрозаводске пожилая супружеская пара скончалась от коронавируса в один день
28.01.2022 10:44
Минздрав заявил о ликвидации очередей пациентов на улице у поликлиники в Петрозаводске 6
28.01.2022 13:01

Владимир Лабинов: «Есть риск, что собственник продаст завод вместе со стенами»

Новости. Общество
09:30, 29 Января 2022
фото: ГУБЕРНIЯ DAILY

Новости партнеров

Власти Карелии опасаются, что в случае приватизации в частные руки площадей, на которых ведет работу Олонецкий молочный комбинат, увеличивается риск его перепродажи и утраты производства.

Одним из главных событий этой недели стало совещание, которое прошло в правительстве по инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова: власти республики сели за стол переговоров с менеджментом Олонецкого молочного комбината - обсудили перспективы сотрудничества и вероятность продажи производственных площадей.

На встречу с руководством Карелии пришла Ольга Раздрогина, которая по документам числится собственником Олонецкого молочного комбината. В СМИ появилась информация, что это сестра Василия Попова, который вот уже несколько лет живет в Финляндии, поскольку на родине преследуется по обвинению в мошенничестве (власти соседнего государства предоставили ему политическое убежище как оппозиционеру). Конечно, у многих возникают обоснованные сомнения в том, что Ольга Раздрогина реально распоряжается активом ОМК и принимает решения по этому предприятию. Очевидно, что власти Карелии предпочли бы общаться с человеком, которого считают настоящим владельцем молочного комбината. 

На совещании собственница Олонецкого молочного комбината предложила представителям власти продать им площади, на которых расположен комплекс ОМК, долгое время находящийся в аренде у бизнеса. Менеджмент предприятия пообещал расширить производство после того, как получит в собственность стены – в настоящее время площади, на которых ведет производство ОМК, принадлежат государству.

При этом главные опасения властей касаются того, что в случае приватизации в частные руки площадей, на которых ведет работу ОМК, увеличивается риск его перепродажи и утраты производства. Как следствие, возникает угроза банкротства государственных совхозов, которые сейчас поставляют молоко на ОМК.

Об этом на встрече открыто заявил министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов.

«В случае приобретения стен комбината есть риск, что собственник, допустим, продаст завод вместе со стенами. И мы лишаемся переработки вообще».

Разговоры о том, что Василий Попов, приватизировав стены Олонецкого молочного комбината, тут же продаст его и выведет деньги за границу, не беспочвенны. Судя по всему, возвращаться в Россию бизнесмен не намерен. Между тем, вместе с торговой сетью «Олония» этот бизнес-актив, несомненно, представляет интерес (выручка ОМК за 2020 год составила почти миллиард рублей). И если перепродажа случится, совсем не факт, что новый собственник будет производить на ОМК карельское молоко из сырья карельских совхозов. В этом случае возникает угроза банкротства государственных предприятий.  

Учитывая, что в СМИ то и дело появляется информация о возможной перепродаже молокозавода «Славмо», власти не могут допустить похоронить для Карелии еще и ОМК.

Подробнее читайте в нашем материале.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.01.2022, 15:12
Сотрудники прокуратуры Петрозаводска «в шоке»: все руководство ведомства ушло в отставку
24.01.2022, 20:12
Больницы в Карелии приостанавливают плановую медпомощь из-за роста ковида
22.01.2022, 14:29
Увеличен размер выплат ветеранам труда и донорам в Карелии
22.01.2022, 15:19
Школы в Карелии могут уйти на дистант или досрочные каникулы в из-за всплеска коронавируса
27.01.2022, 14:20
Труп мужчины более трех часов лежит на тротуаре в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
24.01.2022, 16:24
Названы категории пенсионеров, у которых могут сократиться пенсии

Аналитика

Сегодня 09:05
Капитал
«Есть риск, что собственник продаст завод»
Разговоры о том, что Василий Попов, приватизировав стены Олонецкого молочного комбината, тут же продаст его и выведет деньги за границу, не беспочвенны.
Иди ты...в цифру! 3
28.01.2022 14:26
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут!
28.01.2022 13:37
Край лесов, озер и волокиты 9
28.01.2022 12:58
Альтернативная фантастика в эпоху ковида
27.01.2022 15:29
Вся аналитика

Чтиво

21.01.2022 10:12
Личное мнение
Во славу Отечества? 19
Отсутствие прозрачности и гласности породило недоверие к организаторам литературного конкурса главы Карелии «Во славу Отечества» и его итогам, считает представитель Союза российских писателей Надежда Васильева.
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 10
20.01.2022 09:13
Сохранить Курган для всех горожан 33
18.01.2022 14:46
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»