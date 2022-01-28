Владимир Лабинов: «Есть риск, что собственник продаст завод вместе со стенами»

Власти Карелии опасаются, что в случае приватизации в частные руки площадей, на которых ведет работу Олонецкий молочный комбинат, увеличивается риск его перепродажи и утраты производства.

Одним из главных событий этой недели стало совещание, которое прошло в правительстве по инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова: власти республики сели за стол переговоров с менеджментом Олонецкого молочного комбината - обсудили перспективы сотрудничества и вероятность продажи производственных площадей.

На встречу с руководством Карелии пришла Ольга Раздрогина, которая по документам числится собственником Олонецкого молочного комбината. В СМИ появилась информация, что это сестра Василия Попова, который вот уже несколько лет живет в Финляндии, поскольку на родине преследуется по обвинению в мошенничестве (власти соседнего государства предоставили ему политическое убежище как оппозиционеру). Конечно, у многих возникают обоснованные сомнения в том, что Ольга Раздрогина реально распоряжается активом ОМК и принимает решения по этому предприятию. Очевидно, что власти Карелии предпочли бы общаться с человеком, которого считают настоящим владельцем молочного комбината.

На совещании собственница Олонецкого молочного комбината предложила представителям власти продать им площади, на которых расположен комплекс ОМК, долгое время находящийся в аренде у бизнеса. Менеджмент предприятия пообещал расширить производство после того, как получит в собственность стены – в настоящее время площади, на которых ведет производство ОМК, принадлежат государству.

При этом главные опасения властей касаются того, что в случае приватизации в частные руки площадей, на которых ведет работу ОМК, увеличивается риск его перепродажи и утраты производства. Как следствие, возникает угроза банкротства государственных совхозов, которые сейчас поставляют молоко на ОМК.

Об этом на встрече открыто заявил министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов.

«В случае приобретения стен комбината есть риск, что собственник, допустим, продаст завод вместе со стенами. И мы лишаемся переработки вообще».

Разговоры о том, что Василий Попов, приватизировав стены Олонецкого молочного комбината, тут же продаст его и выведет деньги за границу, не беспочвенны. Судя по всему, возвращаться в Россию бизнесмен не намерен. Между тем, вместе с торговой сетью «Олония» этот бизнес-актив, несомненно, представляет интерес (выручка ОМК за 2020 год составила почти миллиард рублей). И если перепродажа случится, совсем не факт, что новый собственник будет производить на ОМК карельское молоко из сырья карельских совхозов. В этом случае возникает угроза банкротства государственных предприятий.

Учитывая, что в СМИ то и дело появляется информация о возможной перепродаже молокозавода «Славмо», власти не могут допустить похоронить для Карелии еще и ОМК.

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